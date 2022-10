Mehr als 50 Welsh Corgis, die samt Besitzer und Besitzerinnen im britisch angehauchtem Outfit zu Dudelsackklängen die Straße entlang laufen - das gibt es am Sonntag, 9. Oktober, in der Speyerer Fußgängerzone zu sehen. Die geplante Parade ist eine Hommage an Großbritanniens kürzlich verstorbene Königin Elisabeth II..

Was genau die britische Monarchin mit eben dieser

