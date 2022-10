Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Fußball-Funktionär Andreas Rettig: „Katar ist und bleibt ein Skandal“

Sein Schlagabtausch mit Uli Hoeneß rund um das Thema "WM in Katar" wurde viel diskutiert. Im Interview meldet sich Andreas Rettig nun erneut zu Wort und wiederholt seine Kritik an Katar - und am FC Bayern