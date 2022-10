Apfelschuss auf Seebühne: Nationaltheater eröffnet Schillertage 2023 mit Wilhelm Tell

Wilhelm Tell sollte auf seinen Sohn Walter zielen, ihm einen Apfel vom Kopf schießen – dann wird er frei. Die bekannte Legende von Wilhelm Tell, von Friedrich Schiller zum Drama verarbeitet, wird während der Bundesgartenschau im Luisenpark zu sehen sein. Das Nationaltheater eröffnet mit dem Stück über den Nationalhelden der Schweiz auf der Seebühne die Schillertage. Die Bühne in Mannheims

...