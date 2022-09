Schulen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis sind „gut versorgt“

Lehrerinnen und Lehrer scheinen sich in der Rhein-Neckar-Region wohlzufühlen. Anders verhält es sich in anderen Landstrichen des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP). Insgesamt seien im Regierungsbezirk zwar ausreichend Lehrkräfte vorhanden, heißt es in einer Mitteilung des RP. „Diese zeigten sich jedoch weiterhin nur sehr eingeschränkt bereit, ihre Wohnorte zugunsten einer unbefristeten

...