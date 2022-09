Frauenhass als Mordmotiv? - So ist der neue "Tatort: Das Verhör" aus Ludwigshafen

Frau Oberstleutnant oder Oberstleutnantin? Eine kleine Frage mit viel Aussagekraft. Erst seit etwas mehr als 20 Jahren dürfen Frauen in Deutschland Dienst an der Waffe leisten. Lange galt die Bundeswehr als letzte Männerdomäne - neben der Polizei. Um weibliche Führungskräfte in diesen traditionellen Männerwelten geht es im neuen Ludwigshafener „Tatort“-Fall „Das Verhör“. Aber auch um starke

...