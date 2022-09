Von Peter Jaschke

Es bewegt sich einiges in der Ladenburger Gastronomie. Bei zwei Wirtshäusern gibt es Pächterwechsel. Eines davon, nämlich das Vereinslokal der LSV in der Jahnstraße 4, eröffnet frisch renoviert Ende September neu. Das andere – der Schwan – bleibt vorerst weiter geschlossen. Das traditionsreiche Krone-Hotel in der Altstadt wechselt bald sogar den Besitzer. Und die

...