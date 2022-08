Oberkörper frei für alle in Mannheimer Bädern?

Oben ohne auch für Frauen und nicht-binäre Menschen in Mannheimer Schwimmbädern – das verlangt die Volt-Partei Baden-Württemberg nun von der Stadt Mannheim. In Göttingen dürfen Frauen an Wochenenden bereits oben ohne schwimmen. Dort läuft die Testphase zum Ende dieses Monats aus. Volt verlangt, dass sich die Stadt Mannheim zumindest auch auf eine Testphase einlässt. Ziel sei es, die weibliche

...