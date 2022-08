Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zahl der Bundesfreiwilligen in Mannheim knapp: Einige Einrichtungen können freie Stellen gerade noch so besetzen. Eine Mannheimer Schule hat für das kommende Schuljahr jedoch noch keine einzige Bewerbung für einen Bundesfreiwilligendienst bekommen

Kripo Ludwigshafen sucht geeigneten Nachwuchs: Verdeckt ermitteln, Objekte observieren und Zeugen befragen: Die Arbeit bei der Kriminalpolizei ist vielfältig. Weil dringend Nachwuchs gesucht wird, gab die Kriminaldirektion Ludwigshafen nun Einblick in die Arbeit

Adler Mannheim Die Adler Mannheim beenden mit einem Sieg und einer Niederlage ihre viertägige Schweizreise. Vor allem bei der 1:2-Niederlage gegen den EV Zug wurde sichtbar: Auf Torwart Felix Brückmann ist bereits jetzt schon Verlass

Rhein-Neckar-Löwen-Sportkoordinator Oliver Roggisch ist Feuer und Flamme für Olympia-Bewerbung: Als Spieler und Funktionär hat der Sportkoordinator der Rhein-Neckar Löwen, Oliver Roggisch, bereits an Olympischen Spielen teilgenommen. Was ihn an dem Großereignis so begeistert hat der Ex-Handballprofi nun verraten

Blütenmeer und Spielparadies bei der Gartenschau in Eppingen: Staunen, Entspannen, Mitmachen: Ein Tagesausflug zur nachgeholten Gartenschau nach Eppingen verspricht Abwechslung für Klein und Groß. Mit der S5 ist das Ziel bequem zu erreichen

Abschluss bei Beat & Eat in Ladenburg Vanessa hat sich spontan piercen lassen, Anita ist extra aus Würzburg angereist, Kilian aus Köln: Zum Abschluss von Beat & Eat lockt eine ganz besondere Geburtstagsparty auf die Ladenburger Festwiese

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren