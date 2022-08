Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nach European Championships Löwen-Sportkoordinator Oliver Roggisch ist Feuer und Flamme für Olympia-Bewerbung

Als Spieler und Funktionär hat der Sportkoordinator der Rhein-Neckar Löwen, Oliver Roggisch, bereits an Olympischen Spielen teilgenommen. Was ihn an dem Großereignis so begeistert hat der Ex-Handballprofi nun verraten.