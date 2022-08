Adler Mannheim mit Auftakt beim alten Erzrivalen: Auf was sich die Fans freuen können

Wenn im Eishockey die Adler Mannheim auf die Löwen Frankfurt treffen, herrscht Ausnahmezustand: Dabei ist es egal, ob dieses Duell im normalen Spielbetrieb - was durch den Aufstieg der Frankfurter in die Deutsche Eishockey Liga nach zwölf Jahren Abstinenz wieder möglich ist - oder, wie am Freitag, in der noch frischen Vorbereitung auf die neue Saison, ansteht. Das Derby elektrisiert - vor

...