Alles bereit für den großen Auftritt der Toten Hosen in Mannheim

Wenn die Toten Hosen am Sonntag beim Open-Air auf der Bühne stehen, erwartet die Zuschauer ein Konzertabend mit ikonischen Songs wie „Hier kommt Alex“ und „Tage wie diese“ sowie eine mitreißende Show. Doch damit die Performance von Campino und Co. reibungslos und ohne Zwischenfälle abläuft, ist eine umfangreiche Vorbereitung notwendig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Maimarkt, wo die Großveranstaltung stattfinden wird, bei der rund 28 000 Besucher und Besucherinnen erwartet werden, ist der Aufbau für das Event bereits seit Montag in vollem Gange. An einem Tag tummeln sich in mehreren Schichten bis zu 350 Arbeitskräfte auf dem Gelände.

Bühne frei: Rene Eisepith montiert sie für den Auftritt der Toten Hosen. © Michael Ruffler

Trockener Staub wird von der heißen Brise zu einer kleinen Windhose aufgewirbelt. Die Sonne brennt vom Himmel, Schweiß lässt den freien Oberkörper von Rene Eisebith glänzen. Doch trotz Hitze lächelt er gut gelaunt. Der Bauleiter ist nicht nur dafür verantwortlich, dass die Bühne morgen steht, sondern auch, dass der Aufbau sicher vonstatten geht.

Mehrere Gefahrenquellen

„Gefahrenquellen gibt es mehrere“, erzählt der 46-Jährige und schiebt seinen Schutzhelm aus dem Gesicht. Schwere Stahlträger müssen per Schwerelastkran in die Höhe gebracht und dort montiert werden. „Die letzten Tage waren sehr heiß“, sagt Eisebith. Man müsse nicht nur darauf achten, dass auf der Baustelle keine Unfälle passieren, sondern auch darauf, dass die Arbeitenden ausreichend trinken.

Der gebürtige Görlitzer, der den ganzen Sommer über unterwegs ist, arbeitet mit einem internationalen Team, unter anderem mit Helfern aus Tschechien, aber auch Bulgarien. Ein Teil seiner Gruppe sind Scaffolder, die höher als 2,5 Meter klettern, zudem gibt es sogenannte Steelhands, die sich vor allem mit den Metallarbeiten beschäftigen.

Was passiert, wenn jemand Höhenangst hat? „Hier geht das auf keinen Fall“, betont Eisebith und grinst breit. Er selbst kennt Höhenangst wohl nur aus Büchern. Der Bauleiter hat sich über eine Weiterbildung nach oben gearbeitet, kennt Scaffholding aber bereits aus eigener Erfahrung.

Unermüdlich werden derweil neue Bauteile per Gabelstapler über den Maimarkt in Richtung Bühne gefahren, es wird geschraubt, gebohrt, gehämmert. Doch die Helfer wirken gut gelaunt. „Das gehört dazu“, sagt Eisebith, der seit 27 Jahren mit Bühnenaufbau beschäftigt ist. Vieles habe sich in den Jahren verändert und verbessert. Auch was Unterkunft und Catering angeht. „Früher habe ich mittags mit einer Pizza meine erste Mahlzeit gegessen.“

Konzert So läuft der Aufbau vom Tote Hosen-Konzert 6 Bilder Mehr erfahren

Über 30 Trucks transportieren das komplette Equipment der Tournee von Auftrittsort zu Auftrittsort – Licht, Ton, aber auch Zäune. Am Tag des Konzerts sorgen allein rund 290 Ordnungskräfte für die Sicherheit des Publikums und der Künstler. Hinzu kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Polizei und der Feuerwehr sowie Sanitäterinnen und Sanitäter.

Die Sicherheit liegt dem Team besonders am Herzen, weshalb es ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem gibt. Auch auf eventuelle technische Störungen ist das Team gut vorbereitet.

Bei einem Rundgang sind auf dem Gelände bereits zahlreiche Toilettenhäuschen sowie Foodtrucks zu sehen, wo die Gäste Snacks wie Pommes oder Burger kaufen können. Es gibt Getränkestände und Tribünen für die VIP-Gäste. Zudem gibt es gesonderte Plätze, damit auch Menschen mit Beeinträchtigung wie Rollstuhlfahrer das Konzert mit guter Sicht auf die Bühne genießen können.

Mehr zum Thema Veranstaltung Verkehrseinschränkungen und rnv-Sonderfahrten wegen Open-Air-Konzert von "Die Toten Hosen" in Mannheim Mehr erfahren Konzert Mehr Bahnen wegen Auftritt der Hosen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert „Die Toten Hosen“ in Stuttgart: Und immer wieder, ist es das alte Fieber Mehr erfahren

Mehr als 33 Grad erwartet

Besondere Aufmerksamkeit gilt am Sonntag dem Wetter. Metz und sein Team rechnen mit Temperaturen von mehr als 33 Grad. Auf dem Maimarktgelände gibt es allerdings wenig Schatten, so dass die Veranstalter schon vorab an die Besucher appellieren, auf ausreichend Sonnenschutz wie Cremes und Kopfbedeckungen zu achten.

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Gleichzeitig dürfen die Fans alkoholfreie Getränke in Tetrapacks und Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter mitbringen. An einem zusätzlich eingerichteten Stand wird ausschließlich kühles Mineralwasser zu einem vergünstigten Preis verkauft.

Das Produktionsteam der Frankfurter Batschkapp hat mit den Toten Hosen bereits auf vielen Tourneen zusammengearbeitet. Den Geschäftsführer verbindet zudem eine langjährige Freundschaft mit der Gruppe aus Düsseldorf.

Direkt nach Konzertende beginnt der Abbau. Geplant ist, den Maimarkt am 26. Juli besenrein zu verlassen, sagt Metz und schmunzelt. Trotz aller Arbeit freut er sich schon auf die Veranstaltung – und vor allem darauf, dem Publikum einen schönen Abend mit einem reibungslosen Ablauf zu bescheren. „Das Größte für uns ist das Konzert, wenn wir in die strahlenden Gesichter der Besucher schauen können“, sagt Metz „Dann wissen wir, warum wir es machen.“