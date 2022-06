Mit dem Fahrrad von Eiscafé zu Eiscafé und dann an jeder Station einen „Bolle“ Eis gratis bekommen - diese Idee der Tourist Information der Lukom kam gut an, die Tour war nämlich ausgebucht.

Am letzten Freitag der Pfingstferien, kurz bevor am Wochenende die ganz große Hitze ausbrach, traf sich eine Gruppe von 20 Radfahrern und Radfahrerinnen jedes Alters am Berliner Platz, von der Lukom

...