Podcast „Buwe Gebabbel“ diskutiert offene Trainerfrage beim SV Waldhof: Was wird aus Glöckner?

Mannheim. Die Saison in der 3. Fußball-Liga biegt auf die Zielgerade ein – und der SV Waldhof hat noch einmal Fahrt aufgenommen. Das 3:1 gegen den MSV Duisburg am Montagabend war nach dem 2:1 in Osnabrück der zweite Sieg in Folge. Seitdem die Mannheimer das Thema Aufstieg abhaken mussten, ist die Leichtigkeit zurückgekehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die MM-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller reden in der 42. Episode des Podcasts „Buwe Gebabbel“ über eben jenes Phänomen – und diskutieren darüber, ob der SVW es am Ende der Saison sogar noch auf den vierten Platz schaffen kann, gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Davon profitieren würde auch Landesligist FC Türkspor Mannheim, der als Waldhof-Gegner im Finale des Verbandspokals am 21. Mai dann ebenfalls den Sprung auf die große Pokal-Bühne schaffen würde.

Außerdem weiterhin ein zentrales Thema: die offene Zukunft von Trainer Patrick Glöckner. Die Anzeichen für eine Trennung vom Coach verdichten sich, am Montag gegen Duisburg saßen schon etliche potenzielle Nachfolger auf der Tribüne im Carl-Benz-Stadion. Auch mit dem früheren Mannheimer Aufstiegstrainer Bernhard Trares soll Sport-Geschäftsführer Tim Schork gesprochen haben. Wie wäre eine Rückholaktion zu bewerten? Und was hat das mit dem Hund von Jupp Heynckes zu tun?

„Schnatti“ und die FCK-Krise

Mehr zum Thema Waldhof-Podcast Buwe Gebabbel analysiert das 1:1 des SV Waldhof beim FSV Zwickau Mehr erfahren Neue Folge Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“: War’s das, SV Waldhof? Mehr erfahren Waldhof-Podcast Buwe Gebabbel diskutiert das Ende des Waldhof-Aufstiegstraums Mehr erfahren

Stoff zum Diskutieren gibt es zwei Spieltage vor Saisonschluss also weiter genügend. Auch die im Umfeld mit großer Freude aufgenommene Vertragsverlängerung von Routinier Marc Schnatterer und die Krise zur Unzeit beim 1. FC Kaiserslautern werden gewohnt launig besprochen. Verspielt der Erzrivale des SVW auf den letzten Metern vielleicht sogar noch die Relegation gegen den Zweitliga-16. Dynamo Dresden? red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2