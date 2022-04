Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sanierung Was die Menschenkette in Mannheim-Lindenhof gegen Baumfällungen am Rheindamm bewirken will

Rund 1500 Lindenhöfer beteiligten sich nach Veranstalter-Angaben an der Menschenkette am Sonntag auf dem Rheindamm. © Tanja Capuana-Parisi