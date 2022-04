Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was Mannheimer auf ihrer Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze erlebt haben: Mehrere Mannheimer sind an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um dort Spenden abzugeben und Menschen bei der Flucht zu helfen. Ihre Erfahrungen wollen sie nun weitergeben - denn nicht alles lief reibungslos ab.

Probleme bei Mannheimer Bürgerdiensten - Lkw-Fahrer ohne Termine: Seit Wochen gibt es bei den Mannheimer Bürgerdiensten kaum Termine zur Verlängerung von Lkw-Führerscheinen. Das komme einem Berufsverbot für die Betroffenen gleich, kritisieren Spediteure. Die Stadt kündigt Besserung an.

Franziska Brantner über billigeres Benzin, den Waffen-Ringtausch und Kanzler Scholz: Die Ukraine bekommt schwere Waffen von Slowenien. Deutschland liefert dafür Ersatz. Die Heidelberger Wirtschafts-Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) erklärt, wie der Ringtausch funktionieren soll.

Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf die regionale Landwirtschaft?: Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Welche Auswirkungen hat der Krieg auf die regionale Landwirtschaft, wenn kein Getreide in die Region kommt? Gibt es zu wenig Sonnenblumenöl und Mehl - oder Futtermittel?

Wie der Campingplatz "Auf der Au" in Waldsee wieder attraktiver werden soll: Nach langem Streit geht es auf dem Campingplatz zwischen Altrip und Waldsee endlich voran. Camper und Betreibergesellschaft arbeiten gemeinsam an einer attraktiven Zukunft. Das Areal wird deutlich kleiner.

Rückzug aus Russland belastet SAP-Ergebnis: Der Walldorfer Konzern verfehlt Erwartungen von Analysten im ersten Quartal deutlich - der Rückzug aus Russland belastet das Ergebnis zusätzlich. Die Erlöse in der Cloud stiegen im ersten Quartal 2022 an.

Hischbergerin Benedicta Gräfin von Wiser berichtet über die Lage in Moskau: Gräfin von Wiser arbeitet in Moskau. Während eines Abstechers bei ihrer Familie in Hirschberg berichtet sie über die aktuelle Situation in der russischen Hauptstadt.

