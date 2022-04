Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Abgeordnete äußern sich zu Waffenlieferungen: FDP und Grüne werfen Kanzler Olaf Scholz fehlende Führung vor - die SPD widerspricht. Alle Ampel-Fraktionen haben Vertreter aus Mannheim: Was sagen Isabel Cademartori (SPD), Melis Sekmen (Grüne) und Konrad Stockmeier (FDP) zum Koalitionsstreit?

Geflüchtete Ukrainer sagen Danke und verteilen Blumen in Bismarckstraße: Mit einer Blumenverteilaktion haben sich ukrainische Flüchtlinge für die Hilfe der Ludwigshafener bedankt. Zwei Stunden lang übergaben die jungen Frauen aus dem Kriegsgebiet Rosen an Passanten in der Bismarckstraße.

DKFZ lädt zum Internationalen Tag des Versuchstiers: Zum Tag des Versuchstiers am Sonntag gab es am Donnerstag die Möglichkeit, das DKFZ in Heidelberg zu besuchen. Sieben Tierärzte und etwa 60 Pfleger kümmern sich um die Nager, Krallenfrösche und Meerschweinchen.

Interview mit Leiter des Holiday-Parks: Holiday Park-Verwaltungschef Bernd Beitz spricht im Interview über geplante Investitionen von 65 Millionen Euro, über eine veränderte Atmosphäre im Park und einen Boom bei den Jahreskarten.

Neue Klänge von Igor Levit: Bisweilen ertappt man sich im Konzert mit Igor Levit, Elim Chan und dem Mahler Chamber Orchestra in Heidelberg beim Schwelgen. Das gehört mittlerweile aber auch bei aktueller Musik zum Kanon des Erlaubten.

Französischer Markt auf den Mannheimer Kapuzinerplanken: Deutsch-französische Gaumenfreuden: Auf den Kapuzinerplanken gibt es noch bis Ende des Monats allerlei Köstlichkeiten aus dem Nachbarland.

Erinnerungen an den Friedrichspark - Popakademie und Söhne Mannheims: Konzertkritiker Jörg-Peter Klotz hat nur ein einziges Konzert im Eisstadion gesehen – das letzte.

Interview mit Rapper Mal Eleve: Vor seinem Tourstart in Heidelberg spricht Ex-Irie-Révoltés-Sänger Mal Élevé über seine von der Corona-Pandemie gebremste Solokarriere, den neuen Song „Positiv“, Pazifismus in Kriegszeiten, die Wahl in Frankreich und Antifaschismus.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!