Ludwigshafen. Mit einer Blumenverteilaktion haben sich ukrainische Flüchtlinge für die Hilfe der Ludwigshafener bedankt. Zwei Stunden lang übergaben die jungen Frauen aus dem Kriegsgebiet verschiedenfarbige Rosen an Passanten in der Bismarckstraße. Verziert war jede Blume mit einer Schleife in den Nationalfarben Gelb und Blau.

Auch im Schaufenster des Projekts „Social Innovation Lab“,

...