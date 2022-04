Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 100 City-Betriebe fordern in offenem Brief Ende des Verkehrsversuchs in Mannheim: Noch bevor die endgültige Verkehrsführung für den Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt eingerichtet ist, gibt es Rufe nach einem Abbruch. Den fordern rund 100 City-Betriebe in einem offenen Brief an OB Peter Kurz.

Fraktionen wollen Mannheimer Herzogenriedpark zügig aufwerten: Politiker und Bürger drängen darauf, den Herzogenriedpark schnell zu sanieren. Ab Herbst, wenn der Luisenpark zeitweise schließt, könnten deutlich mehr Besucher ihren Weg auf das einst stiefmütterlich behandelte Gelände finden.

Berlins Wiederer trifft die Adler in der Magengrube: Die Mannheimer verlieren das erste Play-off-Halbfinalspiel bei den Eisbären Berlin mit 3:4 nach Verlängerung. Die Schiedsrichterentscheidungen sorgen dabei für Unmut.

"Der vergiftete Muffin" - Start in die dritte Staffel des "MM"-True-Crime-Podcast "Verbrechen im Quadrat": Eine Bilderbuchfamilie - so schien es. Doch jahrelange Verletzungen, Streit und Betrug werden in dem Prozess am Mannheimer Landgericht eine Rolle spielen. Eine Frau soll versucht haben, ihre Mutter zu vergiften.

14 Millionen Euro für Ex-BBC-York-Gebäude am Mannheimer Planetarium: Das geplante Fünf-Sterne-Hotel-Projekt der „Geschäftsleute aus Aserbaidschan" ist gescheitert - nun soll die seit Jahren leer stehende Bauruine am Stadteingang Richtung Heidelberg verkauft werden. Und dann?

Wasserturm in Ludwigshafen steht zum Verkauf - doch keiner will ihn: Seit fast zwei Jahren bietet eine Mannheimer Werbeagentur den ehemaligen Wasserturm im Ludwigshafener Stadtteil West an - bislang erfolglos. Und auch der Gräfenau-Wasserturm im Hemshof steht weiter leer.

Warum Firmen aus der Region an ihrem Russland-Geschäft festhalten: Viele Unternehmen haben ihre Beziehungen nach Russland abgebrochen. Einige - auch aus der Region - halten an diesen aber fest. Die Argumente von HeidelbergCement, Pepperl+Fuchs und Merck überzeugen jedoch nicht jeden.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!