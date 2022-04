Sie sind sichtlich sehr nervös. Aber wer wäre das nicht? Auch mit Großküchenerfahrung möchte man am ersten Arbeitstag nicht unbedingt beim Käseschneiden beobachtet, gar fotografiert werden. Außerdem ist das für Anastasia Seredynskaja und Oleksander Petrenko ein plötzlicher Rollentausch: Wenn es in der privaten Flüchtlingsunterkunft in Käfertal gleich Abendessen gibt, werden sie erstmals auf

...