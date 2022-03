Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Die Corona-Hotline der Stadt Mannheim wird zwei Jahre alt: Bis zu 100.000 Anrufe in einem Monat - das war im Oktober 2020 der Rekord bei der Corona-Hotline der Stadt. Am 3. März feiert sie ihr Jubiläum. Auf den dritten Geburtstag würden die Mitarbeiterinnen gerne verzichten.

Warum ein Mannheimer Vorzeigeprojekt von der "Aktion Mensch" gefördert wird: Jeder kann in die Situation kommen, seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln zu können. Dann kann ein Betreuer eingesetzt werden. Das Projekt „Beratung vor rechtlicher Betreuung" will helfen.

Stadtbibliothek Mannheim ruft zum Säen und Pflanzentausch auf: In der Stadtbibliothek liegen bald Samentütchen aus, die von Mannheimerinnen und Mannheimern zuhause eingepflanzt werden können. Dann geht es ans Tauschen, um die Pflanzenvielfalt zu erhalten. Wir erklären, wie's geht.

Neue Ampeltierchen regeln den Verkehr in Landau: Rund um den Landauer Zoo hat die südpfälzische Stadt ein neues Ampeltierchen installiert - ein Dromedar. Laut Oberbürgermeister Thomas Hirsch soll damit ein Zeichen gesetzt werden.

Hilfsaktionen für die Ukraine in Ladenburg, Schriesheim und Hirschberg: Überall sind Hilfsaktionen und Sammlungen für die Ukraine angelaufen. In Ladenburg, Schriesheim und Hirschberg helfen Menschen, Vereine und Institutionen, ebenso wie die Feuerwehren.

„Beat & Eat Festival“ auch 2022 wieder in Ladenburg und Weinheim: In Ladenburg und Weinheim läuft das Festival auch 2022 wieder auf der Festwiese und im Schlosspark. Live-Shows, Comedy und Party stehen auf dem Programm.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!