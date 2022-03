Vor über einem halben Jahr hatte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch eine Idee: In „seiner“ Stadt sollte ein neues Ampelmännchen her. Schnell stand eine Reihe von Kandidaten fest: kein Geringerer als „Santa Claus“ - eine Hommage an den deutsch-amerikanischer Karikaturisten und gebürtigen Landauer Hans Nast, der als Entwickler der Urfigur des Weihnachtsmanns gilt.

Die überlebensgroße

...