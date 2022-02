Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Experte hilft dreifacher Mutter: Heute ist der "Tag der seltenen Krankheiten". Betroffene haben oft eine Odyssee bis zur richtigen Diagnose hinter sich. Wir erzählen die Geschichte einer dreifachen Mutter, die im Mannheimer Klinikum Hilfe fand.

Warum eine Heidelbergerin und ein Mannheimer für "Die letzte Generation" Straßen blockieren: Carla Rochel und Raúl Semmler sind Teil der umstrittenen Initiative „Der Aufstand der letzten Generation“. Sie sprechen über ihre Beweggründe, das Gefängnis - und Aktionen in der Region.

Reisebüros zwischen Neckar und Bergstraße spüren Auswirkungen: Erst die Corona-Krise, nun der Krieg in der Ukraine. Die Reisebüros in der Region berichten abermals von verunsicherten Kunden. Die größte Sorge der Befragten gilt freilich den Menschen im Kriegsgebiet.

Schwimmkurse in Mannheims Hallenbädern: Durch die Pandemie ist die Nachfrage nach Schwimmkursen groß. Im April und im Mai starten wieder Kurse, auch für Aqua-Fitness gibt es Angebote. Ab diesem Dienstag sind Anmeldungen möglich.

Gartenzwergparade im Schwetzinger Schlossgarten mit klarer Botschaft an Putin: Noch bis Dienstag sind im Schwetzinger Schlossgarten Dutzende Gartenzwerge zu sehen. Die Figuren sorgen bei den Besuchern für gute Laune. Einige tragen Schilder mit politischen Aussagen.

Wie Schauspielerin Andrea L'Arronge die Mannheimer Beratungsstelle Amelie unterstützt: Soko-Kitzbühel-Schauspielerin Andrea L'Arronge unterstützt die Mannheimer Beratungsstelle, die Frauen beim Weg aus der Prostitution helfen will. Dazu versteigert sie Requisiten aus der beliebten Fernsehserie.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

