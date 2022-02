Wenn Isabella Fleckenstein-Attanasio über die Situation in der Ukraine spricht, ist sie sehr betroffen. „Diese Tragödie ist einem ständig im Kopf“, sagt die Inhaberin eines Reisebüros in Heddesheim. Ihre Sorge gilt den Menschen vor Ort und dem, was da noch kommen mag. „Von den Problemen, die mit dieser Eskalation einhergehen, sind so viele Menschen und Lebensbereiche betroffen“, sagt

...