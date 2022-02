Schwimmkurse in Mannheims Hallenbädern: Buchung ab Dienstag

Die Stadt Mannheim bietet neue Schwimm- und Aquakurse für den dritten (ab 4. April) und vierten Kursblock (ab 16. Mai) dieses Jahres an. Ab diesem Dienstag, 1. März, können die Kurse gebucht werden.

Nach wie vor sei aufgrund der coronabedingten Schließung der Hallenbäder 2020 die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder besonders hoch, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Daher liege der Fokus des Kursangebotes weiterhin auf Schwimmkursen für Anfänger. Wie bisher erhalten auch Erwachsene, die das Schwimmen erlernen möchten, hierzu die Möglichkeit. Sämtliche Kurse finden in allen Mannheimer Hallenbädern statt: Herschelbad, Gartenhallenbad Neckarau, Hallenbad Waldhof-Ost und Hallenbad Vogelstang.

Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist wegen der Pandemie hoch.

Die Schwimmkurse beginnen ab 4. April und 16. Mai. Die insgesamt 18 Schwimmkurse kosten jeweils 72 Euro für Kinder und 120 Euro für Erwachsene. In allen Preisen ist der Eintritt inklusive. Auch die neuen Blöcke im Aquakurs-Bereich starten am 21. März und können dann online gebucht werden. Neben den in den Bädern angebotenen Aqua-Fitness-, Aqua-Power- und Aqua-Jogging-Kursen gibt es auch ein spezielles Kursangebot für adipöse Menschen. Diese Kurse kosten 84 Euro inklusive Eintritt. Eine Kurseinheit beträgt 45 Minuten.

Die Kurse können ab Dienstag im Online-Buchungssystem der Stadt (www.schwimmen-mannheim.de) gekauft werden. Die Seite gibt laut Verwaltung eine Übersicht über die Termine und unterschiedliche Kurse. Als Zahlungsmöglichkeiten stehen Paypal, Kreditkarte oder Giropay zur Auswahl. Eine Vorab-Reservierung in den Bädern ist nicht möglich. Es gilt die jeweilige aktuelle Corona-Verordnung des Landes fürs Betreten des Bades. Weitere Infos zu den Kursen gibt es in den Hallenbädern oder per E-Mail an fb52@mannheim.de. red/imo