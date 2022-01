Psychische Belastungen in Homeoffice und Quarantäne, Arbeitsplatzverlust oder finanzielle Sorgen nach Kurzarbeit: Die Pandemie hat den Bedarf an sozialer Beratung und Unterstützung deutlich wachsen lassen, berichten die „großen Fünf“ der Wohlfahrtspflege in Heidelberg (AWO, Caritas, Paritätische, Deutsches Rotes Kreuz und Diakonie). Sie sehen in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges auf

...