Von Konstantin Groß

2005 wurde Angela Merkel Bundeskanzlerin und Hansjörg Höfer Bürgermeister von Schriesheim. 16 Jahre danach gibt es, nahezu zeitgleich, bald eine neue Regierung in Berlin und auch eine neue Rathaus-Spitze in Schriesheim. Denn an diesem Sonntag bestimmt die Weinstadt die Nachfolge von Hansjörg Höfer.

Und es wird spannend, denn der grüne Amtsinhaber tritt

...