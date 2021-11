Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Baufällige Trinitatiskirche in Mannheimer Innenstadt: Der Verein Stadtbild will das markante Bauwerk in der Innenstadt erhalten und warnt vor einem Abriss.

Mannheimer Unternehmen Performance One sagt Börsengang ab: Eigentlich wollte Performance One an diesem Freitag an der Frankfurter Börse durchstarten. Jetzt kommt es anders - warum das Unternehmen einen Rückzieher macht.

CDU und Grüne in Heddesheim warten bei Bürgermeisterwahl ab: SPD und FDP haben einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert, CDU und Grüne warten noch ab. Am 20. März 2022 können die Bürger in Heddesheim wählen.

