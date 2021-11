SAP feiert nächstes Jahr 50. Geburtstag - Europas größter Softwarekonzern wird das gebührend feiern. Erst einmal werden die Beschäftigten beschenkt. In den Monaten Januar, Februar und März bekommen sie beim Kauf von SAP-Aktien 80 Prozent Rabatt. Üblich sind sonst nur 40 Prozent. Wer also für 1000 Euro Aktien kauft, bekommt 800 Euro vom Unternehmen plus 20 Euro extra, um mögliche Gebühren

...