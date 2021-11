Mit einem Lächeln im Gesicht betritt Uwe Gensheimer am Sonntag das Spielfeld im Düsseldorfer PSD Bank Dome und nimmt entspannt seine Geschenke entgegen. Nach 204 Länderspielen und 921 Toren endet für ihn in diesem emotionalen Moment ein 16-jähriges Kapitel. Für den Mannheimer ist nämlich endgültig Schluss beim Deutschen Handballbund (DHB), der seinen langjährigen Kapitän in der Halbzeitpause

...