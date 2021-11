Die Heddesheimer entscheiden am Sonntag, 20. März 2022, über die Nachfolge von Bürgermeister Michael Kessler. Obwohl Bewerbungen erst nach der Ausschreibung der Stelle im Staatsanzeiger am 17. Dezember möglich sind, haben zwei Kandidaten bereits ihren Hut in den Ring geworfen. SPD-Gemeinderat Daniel Gerstner (41) tritt mit Unterstützung seiner Partei an, sein Ratskollege Tobias Köber (55) geht

...