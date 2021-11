A 61 bei Frankenthal nachts gesperrt

Frankenthal. Die A 61 wird im Bereich der Landesgrenze Rheinland-Pfalz bis Frankenthal erweitert. Hierzu sind vor Beginn der Arbeiten Baugrunduntersuchungen erforderlich. So etwa am Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November. In diesem Zeitraum erfolgen im Bereich der Autobahnkreuze Ludwigshafen und Mutterstadt nächtliche Erkundungsbohrungen. Deshalb werden die Fahrbahnen in den beiden Autobahnkreuzen täglich von 19.30 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Um den Bereich umfahren zu können, sollen für Verkehrsteilnehmer rechtzeitig Umleitungen ausgeschildert werden.

Umleitungen ausgeschildert

Diese Einschränkungen ergeben sich durch die Baugrunduntersuchungen für Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zeitraum auf der Autobahn unterwegs sind: Am Autobahnkreuz Ludwigshafen wird die Abfahrt von der A 650 in Fahrtrichtung Koblenz auf die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Ruchheim. Am Autobahnkreuz Mutterstadt wird zunächst die Abfahrt von der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz auf die A 65 in Richtung Mutterstadt gesperrt. Der Bereich muss über das Autobahnkreuz Mutterstadt umfahren werden. Im nächsten Schritt der Erkundungsbohrungen wird die Abfahrt von der A 65 in Fahrtrichtung Landau auf die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Die Umleitung ist über das Autobahnkreuz Mutterstadt ausgeschildert. Im letzten Schritt wird die Abfahrt von der A 65 in Fahrtrichtung Mutterstadt auf die A 61 in Richtung Koblenz gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Mutterstadt.