Tortenschachtel, Rathaus-Center, Ebert-Halle, Südweststadion - es gab und gibt in Ludwigshafen Orte, die aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Trennen will man sich von diesen Stätten jeweils nur sehr ungern - und doch taucht in regelmäßigen Abständen die Frage auf: Wie nützlich und wie funktionell sind diese Bauwerke eigentlich noch, auf die mit solch großer Nostalgie geblickt

...