Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Am 27.Oktober startet der Onlineversandhändler Amazon ein neues Verteilzentrum im Frankenthaler Gewerbegebiet: Es ist nach Mannheim- Friedrichsfeld das zweite in der Region. 100 Mitarbeiter werden hier beschäftigt.

Hannes Morgenthaler hat ein verkürztes Bein. Doch das hindert ihn nicht daran, begeistert Fußball zu spielen: Mit seinen Krücken ist er auf dem Platz unterwegs, als wäre nichts selbstverständlicher.

Wie kann bei der Fernwärme der Wechsel von fossilen auf erneuerbare Energien gelingen? Norman Gerhardt vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel hat das untersucht. Ein Interview.

Dass Mannheim eine erfolgreiche Eishockeystadt ist, ist vielen bekannt: Auf der Eisfläche sind männliche Teams seit Jahren äußerst erfolgreich – doch auch die Leistung der Damen kann sich durchaus sehen lassen.