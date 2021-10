Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jede dritte Straße in Mannheim muss erneuert werden: Es geht aber nur langsam voran. Wir zeigen, was die Stadt plant und was nicht - und warum die Lage in Heidelberg angespannter ist.

Die AfD erreichte bei der Stadtratswahl 2019 in Ludwigshafen 13,5 Prozent der Stimmen. Doch seitdem ist sie viel mit sich selbst beschäftigt. Eine Ursachenforschung.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Wo wird es Weihnachtsmärkte zwischen Neckar und Bergstraße geben? In gut sechs Wochen beginnt der Advent und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. Wir haben uns umgehört, wie Veranstalter mit der unsicheren Corona-Lage umgehen.