Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kostenlose Fahrkarten - Heidelberg will es, Mannheim zögert: Heidelberg will das Bus- und Bahnfahren künftig kostenlos machen. Die Stadtspitze Mannheims hält einen kostenlosen ÖPNV für nicht finanzierbar.

Gesundheitsamt entschuldigt sich bei VfR-Mannheim-Eltern für Datenpanne: Nachdem beim VfR Mannheim im Jugendfußball aufgetretenen Corona-Cluster haben PCR-Massentests nur einen weiteren Infizierten ergeben. Das Gesundheitsamt entschuldigte sich zudem für eine Datenpanne.

In Mannheim fehlen stadtweit 2600 Kita-Plätze: Es fehlen stadtweit 2600 Kita-Plätze, neue sollen aber geschaffen werden. Allein 18 zusätzliche Kita-Gruppen sollen bis 2030 in Sandhofen entstehen.

Kostenlose Tickets gibt es nur im Bus, nicht am Automaten. © Thomas Tröster

3G, 3G+ oder 2G bei den Heimspielen der Adler Mannheim? Die Adler Mannheim werden genau prüfen, wie sie mit der neuen Corona-Landesverordnung umgehen. Geschäftsführer Matthias Binder macht im Podcast "Adler-Check" deutlich, dass er um jeden Fan kämpfen will.