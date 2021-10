Für viele Autofahrer in Mannheim dürfte diese Zahl den täglichen Eindruck nur bestätigen. Jede dritte Straße in der Stadt braucht eine grundlegende Sanierung, also eine Komplett-Erneuerung der Fahrbahndecke. Gleichzeitig allerdings ist jedes Jahr nur eine vergleichsweise geringe Summe für Straßensanierungen im Haushalt eingeplant. Das zeigen die jetzt vorgelegten Antworten der Stadtverwaltung

...