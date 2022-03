Mannheimer Morgen Plus-Artikel Erinnerungen an den Friedrichspark - Sportlerin Charlotte Peters erinnert sich an Erfolge Als Eisstockschießen in Mannheim der große Renner war

Beim Europapokal in Faßlberg holte die MTG Gold und Silber: Charlotte Peters (v.l.), Erika Specht, Gerda Schäfer, Hertha Burghartswieser, Lilli Matthes. © Privat