Die Stones im Friedrichspark – jetzt auch im Bild

Es geht nichts über ein gutes Archiv. Das hat unser Fotograf Manfred Rinderspacher, er konnte ein Foto herauszaubern vom Konzert der Rolling Stones am 3. September 1973 im Friedrichspark. In unserer Montag-Ausgabe hatte sich „MM“-Leser Bernd Müller in unserer Serie zum geplanten Abriss des alten Eisstadions an dieses Konzert erinnert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadtgeschichte Die Rolling Stones im Mannheimer Friedrichspark 7 Bilder Mehr erfahren

Das Bild zeigt ganz links Schlagzeug-Ikone Charlie Watts, der seine Band rhythmisch anschiebt. Die weitere Besetzung (v.l.): Steve Madaio (Trompete), Bobby Keys (Saxofon), Mick Taylor (Lead-Gitarre), Bill Wyman (Bass), Mick Jagger (Gesang), Keith Richards (Rhythmusgitarre) und Manuel Kellough (Percussion). Rinderspacher hat auch eine Karte mit den Autogrammen der Band. Die habe er sich „ganz leicht“ im Steigenberger Hotel geholt, erinnert er sich.