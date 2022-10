Woi unn Wassa

Ma iss jo bei monschä Sachä als hie- unn hergerissä. Dess Änaseits unn Ønnaraseits kønn än gønz schtruwwelisch machä. Mir hodd neilisch änna vazehlt, dass die Schtadt Mønnem Leit, also Eigänntima in große Wohnkomplexa, beischpielsweis äm Collini Center, øgschriwwä hedd, der dagäweisä Unnavermiedung, also neideitsch „Airbnb“, doch biddä Oihald zu gebiedä. Die Wohnungsbsitza sollä liewa regulär

...