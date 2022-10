Habbda schunn kehrt, Männa“, sagt de Wänna, unsern Wärd vumm „Vagissmoinischd“, „die ,Winterlichter’ im Park falle aus“. De Schorsch unnsan neiä Pelza hinnä in de Eck wees garnädd wovunn die Rädd iss. Alla ärkler isch’säm: „Dess iss so ä Lischdafeschd odda ’Open-Air-Iwänd’, wie ma heid sagt, wo alles bunt øgschdrahlt wärd im Luisäpark.“ Do kummd dä Häbädd, unnsann Bessawissa, schunn däzwischä:

