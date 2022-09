De Kall mähnt: Derä Thekla schigg isch än Weschlumbä!

Neilisch, mir hoggä beim Wänna in de Beitz, fliegt die Dier uff unn – ihr kännd’s eisch dängä – de Häbbädd kummt noigschdochä. „Wänna, ruffda noch im Schteschschritt zu unserm Wärd hinna die Thek, mach ma mol ä schnelles Pilz unn än Kørzä, sei so gut.“ Dä Wänna in soina Mønier: „Ärschdäns: Tach, heeß dess, wømma wo noikummt, und zweddäns: Ä schnelles Pilz gibt’s nädd, Häbädd. Wass hosch dønn

...