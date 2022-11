Rockstar und Staatsoberhaupt - so war das Kulturwochenende in Mannheim und der Region

Mannheim. Besprechungen der wichtigsten Kulturereignisse des Wochenendes in der Region bündelt wie gewohnt die Kulturredaktion: Wie die traditionelle "Night of the Proms" in der SAP Arena gefiel, berichtet Jörg-Peter Klotz, der sich auch den Auftritt von Bryan Adams einen Tag später dort angehört hat. Helmut Orpel und Helga Köbler-Stählin beleuchten Ausstellungen der Freien Kunstakademie und des Port 25. Stefan M. Dettlinger hat eine denkwürdige Schillerpreis-Verleihung besucht und darüber geschrieben; ich selbst bewerte abschließend das 71. Internationale Filmfestival, das am Sonntagabend zu Ende ging.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine interessante Lektüre wünscht - Thomas Groß

Bundespräsident zu Gast in Mannheim: Große Gefühle und Tränen - Die deutsch-türkische Schrifstellerin Emine Sevgi Özdamar hat den Mannheimer Schillerpreis erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fand eindrückliche Worte.

Rockstar Bryan Adams lässt es krachen: 10 000 begeisterte Fans in der SAP Arena. Bryan Adams und Band starteten ihre Tour in Mannheim.

Mannheimer Port 25 zeigt Verkaufsausstellung: Bedeutsame Formschönheit für den Hausgebrauch: Der Port 25 im Mannheimer Jungbusch zeigt die Verkaufsausstellung "Diamonds are Forever".

Erste Bilanz des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg: Mit der Ehrung des renommierten belgischen Kameramanns Benoit Debie ging das Filmfestival zu Ende. Die Besucherzahl ist höher als vor einem Jahr.