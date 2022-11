So einen Ansturm und eine durch viel Auswärtspublikum stockende Anfahrt zur Mannheimer SAP Arena kennen Konzertgänger seit März 2020 kaum noch. Der kanadische Rockstar Bryan Adams gehört am Samstagabend zu den Glücklichen, die so etwas in diesen halb-postpandemischen Tagen wieder auslösen und den Sold-Out-Award der Halle entgegennehmen können.

Die fliegende Doris

Den leicht

...