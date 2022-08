Der „Ring“ als Wille und Vorstellung - oder: Das Nationaltheater brennt!

Am Ende wird hier das Heiligtum Nationaltheater abgefackelt. Nicht in echt natürlich. Aber der Coup sitzt. Zu den lodernden Schlussklängen der „Götterdämmerung“ und der zumindest in Gedanken mit ihrem Ross Grane ins Feuer schreitenden Brünnhilde lässt die Regisseurin ein riesig auf den Bühnenvorhang projiziertes Polaroid verbrennen. Es zeigt das Auditorium, das unter der Hitze des

...