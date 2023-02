Wie die erste Vorstellung des Theaters im Alten Kino auf Franklin lief

„Crazy“ sei der Tag gewesen, also verrückt, gibt Christian Holtzhauer zu, der Schauspielintendant. Und doch lässt er am ersten Tag in der neuen Ersatzspielstätte seines Ensembles, dem umgebauten früheren Kino der US-Armee in Franklin, bei der Hauptprobe zu Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ Publikum zu – auch wenn noch nicht alles klappt. Die offizielle Premiere ist ja erst am

...