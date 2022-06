Manche Leute blicken irritiert, andere amüsiert, teils neugierig. Sie essen Eis oder Döner, sitzen in Lokalen oder Bars, rauchen Wasserpfeife, schauen aus dem Fenster, genießen die herrliche Sonne an diesem frühen Sonntagabend – und zücken dann doch das Handy, um das zu fotografieren, was sie da sehen: Eine Demonstration, die keine richtige Demo ist, aber doch irgendwie politisch – „Roll out“

...