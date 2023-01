Mannheimer Morgen Plus-Artikel Das Porträt Tobias Frindt erliegt in Mannheim dem Zauber der Großstadt

Er stammt aus Fürth im Odenwald und lebte lange in Bensheim. In Mannheim ist der Kommunikationsdesigner nun Leiter des Community Art Centers in der Neckarstadt-West, wo er entspannende Kunst für einen spannenden Stadtteil sucht...