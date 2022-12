Schriftstellerin Anja Tuckermann: „Abschottung war noch nie ein Vorteil“

In ihrer Geschichte erzählt die Schriftstellerin und Journalistin Anja Tuckermann von Deutschland. Deutschland sei „ein langsames Land“, so beginnt die Erzählung „Wintersonne“, alles geschehe zu seiner festen Zeit. In einfacher, fast schon kindlich-schlichter Sprache geht es um die „Neuen“, also frisch zugezogene Nachbarn im

...