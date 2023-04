Mannheimer Morgen Plus-Artikel Opernbesprechung Nationaltheater Mannheim: Und die Liebe bricht eben doch

Mit Henry Purcells Oper „Dido and Aeneas“ veranstaltet das Nationaltheater Mannheim erstmals Oper in der alten Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckarau. Der Abend ist schön und solide...