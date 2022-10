Harald Christ unterstützt die Nibelungenfestspiele in Worms

Verraten will er natürlich nichts über die nächste Saison. Schließlich ist die offizielle Pressekonferenz für die Nibelungenfestspiele 2023 erst am 8. November. Dass Intendant Nico Hofmann aber irgendwie glücklich ist, hört man seiner Telefonstimme an. Fast heiter und locker klingt er in diesen doch so düsteren Tagen und blickt zurück: „Wir haben eine sensationelle Rekordsaison hinter uns.

...